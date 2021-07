Voor Filip Joos is de kampioen gekend: "Doorgaans vallen die transfers mee, dus ..."

Het nieuwe voetbalseizoen is begonnen. En Club Brugge is andermaal dé favoriet om de eindwinst te gaan pakken. Dat meent ook Filip Joos.

"Je kan het maar met zekerheid zeggen op 1 september als de transfermercato voorbij is", aldus Filip Joos in een analyse bij De Zondag.

"Maar met het geld van Kossounou zullen ze nog wel de nodige transfers doen en die vallen doorgaans mee, dus de titelfavoriet is bekend."

Genk en Antwerp?

"Genk? Als Onuachu blijft, dan is de topschutter bekend. Maar of dat voldoende is om de twintig punten achterstand goed te maken van de reguliere competitie vorig jaar?"

En ook Antwerp lijkt niet meteen kans te maken op de titel: "Ik weet niet of het dit seizoen al kan", aldus Joos. "Ze zijn toch Mbokani en Refaelov kwijt."