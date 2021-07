Engels international op weg naar Arsenal: woensdag medische testen na akkoord over 50 miljoen pond

Arsenal is druk bezig op de transfermarkt. Nadat de Engelse club eerder al Nuno Tavares en Sambi Lokonga kon binnenhalen, is nu Ben White op weg naar The Gunners. Arsenal zou maar liefst 50 miljoen pond over hebben voor de verdediger.

Ben White maakte het voorbije seizoen een goede indruk bij Brighton & Hove Albion. Door zijn sterke prestaties mocht de Engelse verdediger mee naar het EK met de nationale ploeg. Hij kwam wel niet in actie op het toernooi. Toch houdt het Arsenal niet tegen om een serieuze som neer te leggen voor White. Zo wil Arsenal 50 miljoen pond betalen voor de Engelse verdediger. Volgens Sky Sports is er ook een akkoord bereikt en zou White woensdag zijn medische testen afleggen.