Heeft Standard met Noorse aanwinst nieuwe chouchou gevonden? "Iemand die van show houdt"

De financiële perikelen zorgden tijdens de voorbereiding voor grote kopzorgen bij Standard. Het boezemde de supporters angst in, maar zij zagen op de openingsspeeldag hun club een verdienstelijke prestatie neerzetten tegen KRC Genk. Het is nu wachten op een kwaliteitsinjectie.

Maar die hebben de Rouches met Aron Dönnum reeds gevonden. De 23-jarige rechtsbuiten kwam voor een prijskaartje van 1,5 miljoen euro over van Vålerenga. De nieuwe aanwinst kwam 83 keer in actie voor de Noorse club en was daarin goed voor 22 doelpunten en 15 assists.

Volgens Ole Martin Arst, ex-speler van Standard, zal Sclessin binnenkort genieten van de kwaliteiten van hun zomeraanwinst: “Dönnum is een zeer technisch begaafde speler. Hij was één van de beste spelers in de Noorse competitie, zo niet de beste”, vertelt hij aan La Dernière Heure.

De analist van de Noorse voetbalcompetitie is er van overtuigd dat de Luikse aanhang hun nieuwkomer binnenkort in de harten sluit: “Hij is iemand die het publiek in beweging krijgt. Daarnaast heeft de Noor ook graag de aandacht op zich, maar dat betekent niet dat hij egoïstisch is, verre van dat. Het is een speler die van de show houdt. In die zin denk ik dat hij perfect past bij de waanzin van Sclessin. Als hij het kan maken in België, denk ik dat Standard een nieuwe leider heeft gevonden.”