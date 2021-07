Zorgen bij Oostende en Blessin: kwaliteitsinjectie liever vandaag dan morgen

KV Oostende-coach Alexander Blessin liet zaterdag niet het achterste van zijn tong zien, maar zijn gezichtsuitdrukking sprak boekdelen. De Duitser maakt zich zorgen. En terecht, want de broodnodige versterking is er nog niet.

Vijf weken voorbereiding en zoals vorig seizoen legde Blessin er duchtig de pees op. Zijn spelers moeten immers 90 minuten plus extra tijd op de bal kunnen jagen en snel, verticaal voetbal brengen. Dat eerste gedeelte gaat geen probleem zijn, want de spelers die de voorbereiding aanvatten, bleken fysiek klaar. Het tweede gedeelte wordt een veel groter probleem.

Met Vandendriessche en Hjulsager verloor Blessin twee van de jongens die voor de balrecuperatie en snelle omschakeling zorgden. Met Sakala verloor hij dan weer alle diepgang. Rocha Santos moet daarvoor gaan zorgen, maar je kan van de 21-jarige Kaapverdiër niet verwachten dat hij de vertrokken ervaring en métier van twee voorgenoemde jongens gaat opvangen. Vandendriessche heeft 298 matchen in de Belgische hoogste klasse op zijn teller staan. Hjulsager kwam naar Oostende met La Liga-voetbal achter zijn naam.

Kwaliteit

"Het probleem was niet dat we de bal niet konden veroveren, maar wel dat we hem direct weer verloren toen we hem veroverden", zei Blessin. Klopt helemaal en dat is dus het gebrek aan kwaliteit waar we over spreken. Maxime D'Arpino wond er zich op het veld duchtig over op. De Fransman is zowat de enige overgebleven sterkhouder, maar voelt ook dat er rond hem minder balvastheid loopt.

Er moet dus dringend iets bij, want tot eind augustus volgen Genk, Gent, Seraing, Standard en Zulte Waregem. Gezien het spelniveau zaterdag zijn de zorgen van Blessin dus niet zonder reden. Want wat als je begin september achter de feiten aanloopt en nog tig nieuwe spelers moet inpassen? Werk aan de winkel voor Gauthier Ganaye.