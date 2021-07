Voormalig bondscoach vreest voor Duivelse toekomst: "Met die namen gaan we terug naar de vijftigste plaats op de wereldranking"

De Rode Duivels moeten de ontgoocheling van het EK doorspoelen met een knalprestatie in de Nations League én op het WK in Qatar. Aimé Antheunis vreest namelijk dat het daarna gedaan is met de vette jaren.

De Gouden Generatie heeft nog maximaal twee kansen om effectief goudwerk toe te voegen aan het palmares. We durven niet te stellen dat we daarna in vrije val gaan op de FIFA-ranking, maar Aimé Antheunis heeft er geen goed oog in.

“Ik heb in de kranten de namen gelezen van de spelers die deze generatie binnenkort moeten vervangen”, aldus de voormalige bondscoach van de Rode Duivels in Het Laatste Nieuws. “Oei, oei, oei. Met die namen gaan we terug naar de vijftigste plaats op de wereldranking.”

Ik heb in de kranten de namen gelezen van de spelers die deze generatie binnenkort moeten vervangen. Oei, oei, oei,...

Antheunis hoopt dan ook dat er op het WK zal worden geoogst. “Met Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku,... hebben we nog enkele spelers waarmee we iets kunnen proberen. Maar daarna gaat het moeilijker worden.”