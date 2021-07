Nieuw seizoen, zelfde problemen bij Anderlecht: "Het is bijna aandoenlijk"

Anderlecht heeft weer een probleem om kansen te creëren. Tegen Union was Francis Amuzu de gevaarlijkste man, maar hij was alweer ongelukkig in de afwerking. Marc Degryse vraagt zich af of die efficiëntie er ooit zal komen.

Amuzu kreeg een dot van een kans, maar zijn schot strandde ongelukkig op de paal. En het moet bijna van hem komen, want veel anders is er niet. "Kiese Thelin is al 38 keer vertrokken op huurbasis, maar niemand wilde hem na zo een uitleenbeurt kopen - dat zegt veel. Raman heeft tijd nodig", zegt Degryse in HLN. Maar Amuzu dus. De 22-jarige aanvaller blijft sukkelen met zijn afwerking. "Bij Amuzu twijfel ik dan weer of hij ooit echt efficiënt zal zijn. Tegen Union kreeg hij goeie mogelijkheden, maar hij mist rust en koelbloedigheid. Nochtans heeft hij echt wel kwaliteiten. En inzet - het is bijna aandoenlijk."