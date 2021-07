Stephen Buyl verlaat Lokeren-Temse voor een avontuur bij de ploeg van Bob Peeters

Na zijn passages bij Westerlo en Roeselare was Stephen Buyl bij Lokeren-Temse terechtgekomen. De 28-jarige winger achtte het nu toch weer tijd voor een stap hogerop. Bob Peeters geeft hem die kans bij het Nederlandse Top Oss.

Bob Peeters werd in juni aangesteld als nieuwe trainer van de Nederlandse tweede klasser en kent het Belgische voetbal uiteraard door en door. Ook de situatie dus van Stephen Buyl. Bij Lokeren-Temse wisten ze reeds dat ze hem gingen kwijtspelen en dat Buyl opnieuw zijn kans in het profvoetbal wilde wagen.

Buyl heeft al heel wat watertjes doorzwommen. Twee keer vervoegde hij Cercle Brugge en tussendoor voetbalde hij ook bij Zulte Waregem en Antwerp. Via Westerlo, Roeselare en Lokeren-Temse is hij nu dus beland bij Top Oss, dat vorig seizoen tiende eindigde in de Keuken Kampioen Divisie.

"Stephen is een ervaren teamspeler die direct goed in de groep paste, met veel spelintelligentie, de wil om zich opnieuw te bewijzen. Hij heeft veel ervaring op een hoger niveau en is gretig om dit bij ons te laten zien", staat op de website van Top Oss te lezen.