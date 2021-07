Jonge debutant onder de indruk over de werking bij KV Oostende: "Super professioneel en goed georganiseerd"

KV Oostende bevond zich na een glansrijk seizoen een lange tijd op een roze wolk, maar op de eerste speeldag ging het meteen ten onder tegen Sporting Charleroi. Even opnieuw wakker geschud dus, maar dat betekent niet dat alles negatief was. Een jonge debutant toonde zich alvast gretig.

Heel wat sterkhouders verlieten de Diaz Arena, maar in de plaats kwamen ook enkele beloftevolle nieuwkomers de rangen vervoegen. Twintig minuten voor tijd schonk Alexander Blessin de 21-jarige Alfons Amade zijn eerste speelminuten aan de kust.

De Duitse jeugdinternational zag zijn nieuwe werkgever stevig verliezen van de Zebra’s (0-3), maar toch kijkt hij uit naar zijn vervolg bij deze club: “Het resultaat was een teleurstelling. Het was dan ook moeilijk om in deze situatie mijn eerste minuten te maken”, klinkt het op de website.

De jonge defensieve middenvelder heeft een specifiek doel in de Belgische competitie en hoopt zich hier nog verder te ontwikkelen: “Ik ben jong en moet nog zoveel mogelijk stappen zetten in mijn carrière. Ik wil mezelf en de club naar een nieuw niveau brengen. Daarom probeer ik de doelen van KVO te bereiken, maar ook die van mezelf. Het maximale uit mezelf halen dus.”

De eerste werkdagen liet Amade zijn ogen alvast de kost want hij is meteen onder de indruk over de werking bij de Kustboys: “Het is hier allemaal goed georganiseerd. De club werkt ook super professioneel.”