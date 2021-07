Standard-aanwinst wil het publiek entertainen: "We zijn allemaal mensen en mogen wat plezier maken"

De eerste Luikse aanwinst werd dinsdag voorgesteld aan de pers. Aron Donnum moet dé attractie worden op de flanken. De Noorse winger liet alvast verstaan dat we een paar uitzonderlijke dingen van hem mogen verwachten.

Gevraagd naar zijn speelstijl was zijn antwoord duidelijk. "Laten we zeggen dat ik een beetje crazy ben, in de positieve zin van het woord”, vertelde hij. “Ik geef alles. Heb een winnaarsmentaliteit en was bij mijn vorige club één van de leiders. Ik zal altijd voor mijn ploeggenoten opkomen en het team proberen te pushen. Ik ben een liefhebber, ga graag de dribbel aan."

"In Noorwegen speelde ik als rechtsbuiten en ik weet dat Standard doorgaans 3-5-2 speelt. Maar ik kan op meerdere posities uit de voeten: op het middenveld, als nummer tien en voorin. Ik ben flexibel.”

En hij kan het publiek verwennen. "Ik probeer gewoon kansen te creëren en mij te amuseren. Ik leg veel energie in mijn spel. Ik hoop ook dat ik voor jullie een beetje grappig kan zijn. Dat maakt het leuker. We zijn allemaal mensen en we mogen toch een beetje plezier maken?”