Jacky Mathijssen vergelijkt hem met Leandro Trossard: "Zeker bij de Rode Duivels"

Mike Trésor Ndayishimiye zal volgens Jacky Mathijssen de komende jaren zich laten gelden als speler die bij de Rode Duivels zal geraken.

Toch is er nog heel wat werk aan de winkel, ook naast het opbouwen van scorend vermogen. “Hij moet ook leren om te gaan met contact op de kleine ruimte”, zegt Mathijssen aan Sport/Voetbalmagazine.

Bij de beloften had hij het moeilijk toen verdedigers dicht op zijn huid zaten. “Daar gaat hij in België ook kennis mee maken.” Volgens Mathijssen kun je hem vergelijken met Leandro Trossard. “Trossard speelde vroeger ook uit het duel, maar kan daar nu beter mee om. Dat is een logische evolutie.”

Een toekomst bij de Rode Duivels is dan ook mogelijk. “Maar zo ver staat hij nog niet. De stappen die Mike nu zet, maakte Trossard al een hele tijd geleden. Maar hij zit wel perfect op schema. Hij passt goed, ziet wat er rond hem gebeurt, is gevaarlijk in de box en heeft een prima stilliggende bal. Dat is niet niets.”