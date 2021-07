Vijf dingen die je moet weten over de transfer van 'Rode Ridder' Toby Alderweireld: weg voor een prikje, Belgische ploeggenoot...

Na zes jaar vertrekt Toby Alderweireld uit Noord-Londen. Van de Spurs gaat het naar Al Duhail, een absolute topclub in de Qatar Stars League. Vijf weetjes over de transfer van Alderweireld en zijn nieuwe club.

1. Weg voor een prikje

De 113-voudige international ondertekende een contract voor drie seizoenen in Qatar. Initieel werd gewag gemaakt van een transfersom van om en bij de elf miljoen euro, volgens Transfermarkt.com liep het zelfs op tot dertien miljoen. In realiteit ligt het bedrag veel lager. Diverse Britse media meldden woensdag dat de 32-jarige Antwerpenaar voor 'amper' vijf miljoen euro mocht vertrokken bij de Spurs.

2. Belgische ploegmaat

De kern van Al Duhail bestaat voornamelijk uit Qatarese spelers, maar met Junior Edmilson (26) loopt er al jaren een Belgische smaakmaker rond. Edmilson vertrok in 2018 naar Qatar. In 82 wedstrijden voor de Rode Ridders, de bijnaam van Al Duhail, was Edmilson goed voor 27 doelpunten en 17 assists. Heel wat Europese interesse, onder meer vanuit België, konden de flankaanvaller voorlopig niet weglokken uit Qatar.

O gol do rubro-negro @EdmilsonJr221 na 1ª partida do Al Duhail na AFC Champions League pic.twitter.com/f7JympofgJ — Dryzinho (@Videos_Dryzinho) April 16, 2021

3. Voormalig Frans international als coach

Met Sabri Lamouchi (49) beschikt Al Duhail over een grote naam als coach. De Fransman, met Tunesische roots, was onder meer bondscoach van Ivoorkust. Als speler kende Lamouchi een mooie carrière, waarin hij onder anderen voor Olympique Marseille, Inter en Monaco uitkwam. Hij droeg ook twaalf keer het shirt van Les Bleus.

4. Club bestaat nog maar twaalf jaar

Al Duhail werd in 2009 opgericht. Twee seizoen later promoveerden ze naar de Qatar Stars League, de hoogste klasse. Daarin ontpopte Al Duhail zich meteen als een absolute topclub. Het dieptepunt? Een vierde plaats in 2015/2016. Daarnaast kroonde Al Duhail zich zes keer tot kampioen en werd het drie keer tweede.

5. 29-jarige sheikh als voorzitter

Sheikh Khalifa bin Hamad Al Thani (29) werd in 2019 verkozen als voorzitter van Al Duhail, de club die zichzelf de meest moderne club uit Qatar noemt.

Een bericht gedeeld door Khalifa Bin Hamad (@khk)