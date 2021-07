Anderlecht en AA Gent kennen hun tegenstanders in de derde voorronde van de Conference League

AA Gent heeft zich voor de derde voorronde van de Conference League geplaatst. Anderlecht was al zeker van zijn stek in de volgende Europese ronde. Aangezien de tweede voorronde is afgewerkt, kennen beide teams nu ook hun volgende Europese tegenstander.

AA Gent kwalificeerde zich ten koste van het Noorse Valerenga na een 4-0-thuisoverwinning en een 2-0-uitnederlaag. De Buffalo's zouden in de derde voorronde tegen RFS uit Letland uitkomen of tegen het Hongaarse Puskás Akadémia. Het is RFS geworden. De Letten stonden er al goed voor door op eigen veld uit te halen met 3-0. In Hongarije gingen ze dan ook nog eens met 0-2 winnen. RFS is een club uit Riga.

Albanezen hebben aan één doelpunt genoeg

Voor Anderlecht ging het Roemeense Universitatea Craiova of het Albanese Laç de eerstvolgende tegenstander zijn in Europees verband. Laç zal paars-wit partij geven in de derde voorronde. De ploeg uit Albanië hield stand in Roemenië het speelde 0-0 gelijk in Craiova nadat het thuis met 1-0 gewonnen had.

De derde voorronde van de Conference League zal afgewerkt worden op 5 en 12 augustus. Beide Belgische ploegen spelen eerst buitenshuis.