Beerschot-spelers trachten trainer Maes te overtuigen en vinden driemaal weg naar doel in oefengalop

Beerschot werkte donderdagavond een oefenpartijtje Af. Een kans voor de spelers om trainer Maes te overtuigen van hun kunnen. Het waren vooral spelers die geen speelminuten kregen tegen Cercle die tegen Berg en Dal in actie kwamen.

Slechts twee invallers uit de competitiematch kregen nu ook speelgelegenheid: Noubissi en Eleke. Samen met Biebauw, Radic, Belhadj, Mboko, Bourdin, Coulibaly, Okyere, Mukuna, en Sebaoui kwamen zijn aan de aftrap. Pas diep in de eerste helft werd de ban gebroken: Mukuna scoorde aan de tweede paal.

In de tweede helft werd de score nog verder uitgediept. Noubissi en Eleke vonden mekaar wel aardig. Die eerste kon de assist van die laatste benutten. Kort nadien scoorde Eleke ook zelf. Zo kwam de stand op 0-3. Eersteprovincialer Berg en Dal wist verdere schade te beperken.

Zondag tegen Gent

Invalbeurten bij Beerschot waren er van halifé, El Maimouni, Yahaya, Agba en Ikenna. De komende weken moet blijken of bepaalde spelers zich in de gratie van Peter Maes gespeeld hebben. Beerschot gaat zondag in de competitie op bezoek bij AA Gent.