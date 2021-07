Fiscus jaagt op statuut van Limburgers: 'Dat kan Genk 16,8 miljoen euro kosten'

Het zijn en worden moeilijke jaren voor de Belgische clubs. Door corona, door acties van de fiscus en door andere problemen. Iedereen heeft wel zijn problemen.

KRC Genk is een van de clubs die de voorbije jaren het meeste geld wist binnen te rijven door goede uitgaande transfers.

16,8 miljoen euro

Rest de vraag of ze hun sociaal statuut zullen kunnen behouden, want Genk is officieel gezien een vzw en de fiscus is dat aan het controleren.

Zo zouden ze volgens Het Nieuwsblad voor de jaren 2016 en 2017 alleen al liefst 16,8 miljoen euro aan vennootschapsbelastingen moeten betalen als hun statuut wordt omgezet.