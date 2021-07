Ook dit was het avondje Conference League: hattrickheld behoedt Feyenoord voor ware blamage tegen Kosovaren

Naast AA Gent kwam er nog een resem andere ploegen in actie in de Conference League. Feyenoord, onder andere. De Rotterdammers zijn ook door naar de derde voorronde van de Conference League. Daar mogen ze Guus Til met man en macht voor bedanken.

Feyenoord had het in de heenmatch tegen het bescheiden FC Drita niet geweldig gedaan: het was in Kosovo blijven steken op een scoreloos gelijkspel. Thuis winnen was dus een must. Toen Guus Til al vroeg de score opende in de terugmatch, leek het moeilijkst gebeurd. De Feyenoord-verdediging stond echter op wankele benen. Simonovski en Fazliu profiteerden beiden binnen een tijdsspanne van vier minuten.

Til vermijdt verlengingen

De Kuip met verstomming geslagen: 1-2 na ruim een kwartier. Dat was ook de ruststand. Halfweg de tweede periode kopte Til op voorzet van Senesi de gelijkmaker binnen. Geen doelpunten op verplaatsing die extra zwaar doorwegen meer dit seizoen. Een verlenging leek dus in de maak. Daar had Til geen zin in: hij benutte een herneming na een hoekschop en zorgde in de 90ste minuut voor de 3-2. Feyenoord dan toch door.

Voorts waren er nog een aantal teams waarvan men zeker mocht verwachten dat die zich zouden plaatsen. Het Tsjechische Plzen bijvoorbeeld. Dat had thuis met 2-1 gewonnen van Dinamo Brest en won met dezelfde cijfers in Wit-Rusland. Kopenhagen maakte ook een bezoek aan Wit-Rusland: het won met 0-5 bij Torpedo Zhodino (totaalstand 1-9). Basel won met 0-2 bij Partizani nadat het thuis al zegevierde met 3-0.