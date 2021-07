🎥 Verdediger van Gent scoorde én brak zijn neus al tegen Valerenga: "Zaak geen tegentreffers te incasseren"

Voor één speler van Genk is de Europese verplaatsing naar Valeranga wel erg speciaal. Verdediger Hanche-Olsen komt zo nog eens in zijn thuisland en speelt daar tegen een club die hij in zijn carrière al meerdere keren is tegengekomen.

Met zijn ex-club Stabæk nam Hanche-Olsen het al enkele malen op tegen Valerenga. "Het is speciaal om terug in Noorwegen te zijn. Ik heb in dit stadion al drie keer gespeeld." Hoe beladen is de sfeer in de duels tussen die twee Noorse clubs? "Er speelt een beetje rivaliteit. Het is geen grote derby, maar het zijn altijd wel belangrijke matchen. Het ging er stevig aan toe op het veld. Ik vond het altijd wel fun."

Eén ontmoeting met Valerenga heeft een speciale betekenis. "In een thuismatch van Stabaek scoorde ik en brak ik mijn neus. Het was een incidentrijke wedstrijd. Die match herinner ik mij nog goed." Hoe ziet hij het nu verlopen met Gent? "Ik verwacht een lastigere wedstrijd dan in de heenmatch. We weten dat we met een goede uitslag uit de heenmatch naar hier komen. Het is nu zaak geen tegentreffers te incasseren."

In het publiek zullen enkele voor Hanche-Olsen bekende gezichten zitten. "Er zullen veel vrienden en familieleden in de tribunes zitten. Mijn vriendin en broer hebben me al in de Ghelamco Arena zien spelen, maar voor de anderen zal het de eerste keer zijn dat we mij voor Gent zien spelen."