Rode Duivels moeten uitwijken naar Rusland voor WK-kwalificatieduel tegen Wit-Rusland

De Rode Duivels zullen woensdag 8 september niet in Wit-Rusland hun WK-kwalificatiewedstrijd afwerken. De UEFA heeft beslist dat de wedstrijd in het Russische Kazan gespeeld zal worden.

De UEFA maakte die beslissing naar aanleiding van de politieke situatie in het land. Wit-Rusland zal ook enkele dagen eerder tegen Wales spelen in het Russische Kazan. Bij beide wedstrijden zal er bovendien achter gesloten deuren gespeeld worden.

In de WK-kwalificatie is België groepsleider in groep E met 7 op 9 na winst tegen Wit-Rusland (8-0) en Wales (3-1) en een gelijkspel tegen Tsjechië(1-1). In de eerste week van september spelen de Rode Duivels achtereenvolgend tegen Estland, Tsjechië en Wit-Rusland.