Vanhaezebrouck daagt Referee Department uit: "Er scheelt iets bij hen"

Vooraleer Hein Vanhaezebrouck wou vooruitblikken op de wedstrijd van AA Gent tegen Beerschot zondag, moest hem nog wat van het hart. Een bepaalde fase van de wedstrijd tussen STVV - AA Gent moest hem namelijk van het hart.

Kritiek hebben op de scheidsrechters (en de VAR), het is iets dat al lang meegaat in het voetbal. Op de persconferentie om de volgende tegenstander te bespreken, wou AA Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck het Referee Department toch nog eens op de korrel nemen bij een fase waarbij STVV-speler Caufriez de bal met de hand raakt in het eigen strafschopgebied maar er geen strafschop wordt toegekend aan AA Gent.

"De club begrijpt dat de scheidsrechter het niet goed kan zien op dat moment maar daarvoor is er dan een VAR in het leven geroepen, die vanuit een nieuwe studio alles kan bekijken. Dan zou je ook verwachten dat die het op grote schermen kan zien, blijkbaar ook niet goed genoeg. We gingen het erbij laten tot de uitleg van het Referee Department kwam maandag", klinkt het bij Vanhaezebrouck.

"Als ze de correctheid hadden..."

"Het Referee Department zei dat het een natuurlijke tussenkomst is... Dan gaat het natuurlijk helemaal fout, elke specialist en analist zei het tegenovergestelde en vond het een overduidelijke strafschop. En toch beslist het department dat de tussenkomst natuurlijk is... We zijn één speeldag ver en de fouten stapelen zich al op. Als ze zelf de correctheid hadden door te zeggen dat er een fout was gebeurd door de VAR, waren we er niet op teruggekomen. Maar als ze bij dat standpunt blijven, moeten we er niet mee instemmen en scheelt er toch iets bij het Referee Department", was hij kritisch.