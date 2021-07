'Anderlecht in vergevorderde onderhandelingen met Joshua Zirkzee'

Eerder deze week klonk het nog dat Joshua Zirkzee, het toptalent van Bayern München, onhaalbaar leek voor paars-wit. Amper enkele dagen later weerklinkt een heel ander geluid. Zirkzee zou volgens diverse Duitse bronnen erg dicht bij een uitleenbeurt aan Anderlecht staan.

Dat Anderlecht in acute spitsennood verkeert, is bekend. Joshua Zirkzee, een 20-jarige Nederlands toptalent van Bayern München, geniet al langer interesse van paars-wit. Eerder leek een overgang onbespreekbaar, maar nu lijkt er toch schot in de zaak te komen.

Diverse Duitse media melden dat de onderhandelingen tussen Bayern en Anderlecht de goede richting uitgaan. Fabrizio Romano, Italiaans journalist gespecialiseerd in transfers, liet er op sociale media geen twijfel over bestaan: 'Zirkzee komt naar Anderlecht'.

Aankoopoptie?

Joshua Zirkzee zou voor een seizoen gehuurd worden van Bayern München, waar hij nog tot medio 2023 onder contract ligt. La Capitale weet dat Anderlecht bovendien een aankoopoptie probeert te bedingen. Dat zal paars-wit hoe dan ook een stevige duit kosten, de marktwaarde van de Nederlandse belofteninternational wordt door het gespecialiseerde Transfermarkt.com geschat op acht miljoen euro.