Peter Maes ziet één van de testers bij Beerschot wel zitten, plannetje voor AA Gent klaar

Beerschot gaat tegen AA Gent op zoek naar de eerste punten van het seizoen in de Jupiler Pro League.

Trainer Peter Maes speelde donderdag met Beerschot een oefenpot tegen Berg en Dal uit eerste provinciale. Beerschot won met 0-3. “Die oefenwedstrijd stond vooral in het teken van speelminuten maken voor sommige jongens”, zegt Maes aan GVA. “We hebben ook drie testers in actie laten komen. Eentje daarvan, winger Peter Agba, speelde een bevredigende wedstrijd.”

Tegen Cercle ging het mis, al ziet Maes wel een positieve noot. “We moeten verder borduren op het tweede deel van onze wedstrijd tegen Cercle. We hebben toen maar één kans weggegeven en in grote delen van de wedstrijd hadden we de controle.”

Tactisch is alles klaar om de Buffalo’s te kloppen. “Op Gent zal het iets moeilijker worden om onze wil op te leggen. Gelukkig zijn er meerdere manieren om een match te winnen. Of wij nu hoge pressing spelen of laag in blok staan.”