Target van Antwerp speelt de finale van de Gold Cup

Antwerp is al een tijdje op zoek naar een vervanger voor Simen Juklerod en Jordan Lukaku. Met de Amerikaan Sam Vines hebben ze die mogelijk gevonden maar het is nog even wachten voor hij naar België kan komen.

Dat Antwerp interesse toont in de Amerikaanse linksback, Sam Vines, dat kan u HIER lezen. Hij is momenteel met de Verenigde Staten actief op de Gold Cup waar ze maandagnacht de finale spelen tegen Mexico. Sam Vines speelde speelde tegen Haïti, Jamaica, Canada en de halve finale tegen Qatar steeds de volle 90 minuten voor de Verenigde Staten. Zijn contract loopt af op 31 december 2021 en zijn huidige waarde volgens Transfermarkt.com is 3 miljoen Euro.