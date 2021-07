Yaremchuk gespot op luchthaven, bij AS Roma mogen ze er een streep door trekken

Roman Yaremchuk werd vrijdagavond gespot op de luchthaven van Lissabon door enkele Portugese media.

Bij ‘A Bola’ staat hij alvast op de cover. Yaremchuk kan zo de ploegmaat van Rode Duivel Jan Vertonghen worden.

De voorbije dagen leek Mourinho Yaremchuk naar AS Roma te willen halen, maar met deze beelden lijkt dat ontkracht te worden.

Volgens de Portugese krant ligt er in Portugal een contract van vijf jaar klaar voor de spits van de Buffalo’s.

Roman Yaremchuk has been spotted in Lisbon with Benfica Director General Rui Pedro Braz ahead of a potential transfer to the Portuguese club.



After João Mário, Rodrigo Pinho, Gil Dias and Soualiho Meïté, looks like Benfica might be close to sealing their fifth signing. pic.twitter.com/XZLVmB9O2R