Marco Ilaimaharitra geeft zijn mening over Edward Still: "Logica en eenvoud"

Marco Ilaimaharitra koos voor een verlengd verblijf bij Sporting Charleroi, ook al wilde hij vorig seizoen weg. De komst van Edward Still heeft daar wel iets mee te maken.

Voor Marco Ilaimaharitra zat het verhaal er min of meer op bij Sporting, maar met de komst van Edward Still koos hij toch voor een verlengd verblijf.

Het bankzitten ging Marco Ilaimaharitra helemaal niet af en dus hoopte hij te vertrekken bij Chaleroi, tot Edward Still er was. “Hij liet me meteen verstaan dat ik een belangrijke pion zou worden in zijn team. Het was belangrijk voor mij om dat te horen”, zegt hij aan Sport/Voetbalmagazine.

Marco Ilaimaharitra spreekt van een trendbreuk. “De nieuwe coach duwt ons vooral vooruit met zijn filosofie. Alles is veel meer doordacht bij hem. Zijn manier van kijken naar voetbal maakt alles heel logisch en simpel. Het klinkt misschien vreemd, maar volgens mij zijn de echte sleutelwoorden van de heropleving van Charleroi: logica en eenvoud.”