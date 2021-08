Van La Liga naar Cercle helpen een punt te pakken tegen OHL: "Ik weet dat de volgende wedstrijd tegen Club is, ja"

Cercle heeft een nieuw goudhaantje in spe. Eentje die al mee is in het verhaal. Als een speler uit La Liga naar België komt, is het toch altijd even uitkijken hoe de vorm is en wat die hier gaat presteren. De transfer van Waldo kan wel eens een schot in de roos zijn.

De 25-jarige Spanjaard is alleszins goed begonnen. Waldo bekroonde zijn invalbeurt tegen OHL met een doelpunt dat een gelijkspel opleverde. "Om mijn periode bij Cercle te beginnen met een doelpunt, maakt me heel blij." Waldo arriveerde in Brugge met een fysieke achterstand. "Ik ben fysiek nog geen honderd procent. Ik kan nog veel en veel meer geven. Daar werk ik hard voor."

Valladolid, dat vorig seizoen degradeerde uit La Liga, verhuurt Waldo dit seizoen aan Cercle. "Ik heb voor een ploeg in België gekozen omdat ik hier een stap kan zetten in mijn carrière. Ik ben ervan overtuigd dat ik bij Cercle dichter bij het niveau kan komen dat ik moet halen. Er is een groot verschil tussen Spaans en Belgisch voetbal", merkte Waldo ook al op. "Het gaat er hier intens en fysiek aan toe. In Spanje ging het spel trager."

De box aanvallen

De nodige alertheid is hier zeker nodig en die legde Waldo ook aan de dag bij zijn doelpunt. Hij pikte een afgeblokt schot op, alvorens de netten te doen trillen. "Ik hou er van om de box aan te vallen. Ik dacht er niet te veel bij na. Na mijn controle wist ik dat ik moest besluiten."

Waar Cercle de zege bij Beerschot onder meer dankte aan zijn organisatie, speelde het in grote delen van de match tegen OHL offensief en met druk vooruit. Dat bevalt Waldo ook wel. "Ik geloof in deze filosofie en in dit systeem. Hoe hoger je de bal kunt recupereren, hoe groter de kans dat je kan scoren of dat je in een betere positie kunt komen."

Winnaarsmentaliteit

Al was de nieuwkomer niet helemaal een tevreden man. "Wanneer je niet wint, heb je nooit voldoende punten. Ik ben hier om de ploeg te helpen winnen. Dat is de mentaliteit die we nodig hebben. We hebben thuis twee punten verloren, maar hopelijk lukt het om de volgende wedstrjid te winnen. Ik weet dat het dan tegen Club is, ja. Ik weet dat het een belangrijke derby is. Zit er dan nog meer volk in de tribunes? Mooi."