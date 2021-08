Genk speelt dinsdag tegen Shakhtar belangrijke match voor Belgisch voetbal: "We hebben van elke Belgische club goeie resultaten nodig"

Genk probeert dinsdag tegen Shakhtar Donetsk de poort naar de Champions League proberen openbeuken. En die match is ook belangrijk voor het hele Belgische voetbal.

Shakhtar is een Europese subtopper die de voorbije seizoenen mooie dingen liet zien in Europa. Je klopt niet zomaar twee keer Real Madrid. Maar voor Genk levert kwalificatie voor de play-offs van de CL direct al vijf miljoen euro op. "Voor een club als Genk is dat niet onbelangrijk, zeker omdat je in de play-offs nog eens speelt voor deelname aan de heel lucratieve groepsfase. Maar het geld komt niet op de eerste plaats. Wij willen vooral sportieve successen boeken, erbij zijn op het allerhoogste niveau", zegt voorzitter Peter Croonen in HBvL.

Genk moet immers ook aan de eigen coëfficiënt denken én aan die van het Belgisch voetbal. "Het wordt voor het Belgisch voetbal een belangrijk jaar. Men is ons op de landenranking langs links en rechts aan het voorbijsteken, we hebben van elke Belgische club goeie resultaten nodig om ook op het eind van dit seizoen in de top 10 te staan.”