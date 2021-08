'KV Mechelen leent verdediger uit aan Stabaek'

Victor Wernersson kwam vorig seizoen KV Mechelen versterken. De van IFK Göteborg overgekomen linksachter kon tot dusver niet doorbreken bij Malinwa, een uitleenbeurt zit nu in de pijplijn.

Expressen weet immers dat Victor Wernersson (26) op het punt staat om op uitleenbasis te vertrekken naar Stabaek.

Vorig seizoen kwam de linksachter amper acht keer in actie in de competitie. Ook dit seizoen verloor Wernersson de concurrentiestrijd met Bijker op de linksachter. De Zweed viel in de twee competitiewedstrijden tot dusver telkens naast de wedstrijdselectie van Wouter Vrancken.

Stabaek is een laagvlieger in de Noorse competitie. Halfweg het seizoen staat Stabaek op de vijftiende en voorlaatste plaats in de hoogste klasse. Bij Malinwa ligt Wernersson nog tot medio 2024 onder contract.