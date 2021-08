OFFICIEEL: Anderlecht stunt en heeft felbegeerde aanvaller beet

En het moet gezegd: het was wederom een huzarenstukje van Peter Verbeke. Joshua Zirkzee werd lange tijd als onhaalbaar bestempeld, maar de sportief directeur van RSC Anderlecht speelde het toch klaar.

De Nederlandse jeugdinternational wordt voor een seizoen uitgeleend door Bayern München. Het is momenteel of Anderlecht een aankoopclausule heeft bedongen.

"Na een telefoontje met Vincent Kompany voelde ik meteen een klik", reageert Zirkzee. "De speelstijl en het project van Anderlecht spreken we enorm aan. Ik kijk ernaar uit om mijn steentje bij te dragen."

Z is voor Zirkzee. From Bayern to Brussels: bienvenue, Joshua. 🇳🇱