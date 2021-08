Het komt goed bij Club Brugge: "Dost zal blij zijn als Collado bij Club tekent"

Zijn transfer is al eventjes aangekondigd, maar het is nog wachten tot Collado officieel van Club Brugge is.

Felice Mazzu was duidelijk goed voorbereid en vond een ideaal antwoord op het spel van Club Brugge. Voor blauwzwart was het probleem dat er te veel spelers centraal liepen. “Union kon het spel heel simpel van de ene naar de andere flank verleggen. De flankspelers stonden meestal volledig vrij, kregen veel tijd om de bal aan te nemen en konden soms zelfs probleemloos dertig à veertig meter oprukken”, schrijft René Van Der Eycken in Het Nieuwsblad. Clement loste dat tijdens de rust op en paste zich aan de tegenstander aan. Club Brugge heeft dus duidelijk flankspelers nodig. “Met Collado, die al op komst is, daar kan Dost blij om zijn. Hij heeft die aanvoer van de flanken namelijk nodig. Als Vanaken opnieuw in de basis staat, zien we straks ook weer die één-tweetjes met de flanken en zal er weer meer rust en balvastheid in de ploeg komen.”