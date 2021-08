KV Mechelen krijgt er van langs: "Veel te hautain dachten ze daar efkes snel komaf te gaan maken met de nieuwkomer"

KV Mechelen ging na de knappe overwinning tegen Antwerp op de openingsspeeldag roemloos ten onder tegen Seraing.

Analist Patrick Goots had opgekeken van de zege tegen Antwerp, waarna hij KV Mechelen meteen tot een kandidaat zag voor de Champions’ play-offs.

Na de nederlaag tegen Seraing is dat eventjes anders. “Veel te hautain dachten ze daar efkes snel komaf te gaan maken met de nieuwkomer in 1A en degradatiekandidaat nummer één. Al wie in Seraing het veld opstapt met een air van ‘die zullen we hier eens rap in de pan hakken’ zal slaag krijgen. Want zo werkt het niet”, zegt Goots bij GVA.

Volgens Goots kan het een goede les zijn voor KV Mechelen. “Ik snap dan ook dat Vrancken zich zo enorm kwaad heeft gemaakt, daar gaat nog veel over gepraat worden binnen de club. Hij mag en zal dat geen tweede keer tolereren. Dat zouden de fans ook niet pikken. Dit was KV onwaardig. Vandaar dat het misschien goed is dat zo’n nederlaag nu zo vroeg in het seizoen gebeurt, dan zijn ze gewaarschuwd en maken ze die fout hopelijk niet meer.”