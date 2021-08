Westerlo stelt vierde transfer voor op amper twee dagen tijd

KVC Westerlo haalt speler na speler binnen. De Kemphanen stelden met Sékou Camara hun vierde aanwinst voor op amper twee dagen tijd.

Westerlo kon op maandag al naar buiten komen met drie nieuwe spelers, maar ook vandaag weten de Kemphanen een jong talent vast te leggen. De 20-jarige Sékou Camara komt over van Horoya AC, een ploeg uit Guinee waar ook Naby Keïta van Liverpool en Ibrahima Sory Sankhon van RWDM ooit speelden. Afgelopen seizoen speelde Camara met Horoya in de CAF-Champions League en wist hij in twee wedstrijden ook twee keer de weg naar doel te vinden.

Sékou Camara zal nog niet meteen te zien zijn bij de eerste ploeg van Westerlo. De Kemphanen lenen hem eerst nog een jaartje uit aan Houtvenne, een amateurclub waarmee Westerlo een samenwerking heeft. "We zien in Sékou een speler die in de toekomst nog enorm kan groeien en van grote waarde kan zijn voor onze club. Om hem te ondersteunen in zijn verdere ontwikkeling als voetballer, zullen we hem het komende seizoen uitlenen aan Houtvenne. Zo zullen we zijn progressie van dichtbij kunnen opvolgen", klinkt het op de site van de club.