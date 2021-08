Trainer Shakhtar Donetsk is klaar: "Alle wedstrijden van Genk gezien"

Shakhtar Donetsk gaat tegen Racing Genk op zoek naar een plaatsje in de Champions League. Trainer Roberto De Zerbi heeft zich goed voorbereid.

Shakhtar Donetsk moest de titel aan Dinamo Kiev laten, waardoor het voorrondes moet spelen om in de Champions League te geraken. De Italiaanse coach van Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi, heeft zich goed voorbereid. "Ik heb alle wedstrijden van Genk dit seizoen gezien", zegt hij aan HLN. "De Supercup tegen Club Brugge en de twee duels in de competitie.”

De Zerbi weet waarmee Racing Genk zal willen uitpakken. “Het is een ploeg die vooral over veel snelheid beschikt. Dat is hun grootste kwaliteit en ik verwacht dat ze ook tegen ons vrij open zullen spelen. We zullen op onze hoede moeten zijn bij balverlies, want Genk kan razendsnel omschakelen. Maar zoals elke ploeg heeft ook Genk z'n zwakke plekken."

In de heenwedstrijd wil De Zerbi al een goed resultaat neerzetten. "We willen naar de Champions League en daarom zullen we meteen een sterke prestatie moeten neerzetten tegen Racing Genk. Ze hebben de wapens om ons pijn te doen op de counter, maar die hebben wij ook."