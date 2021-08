Voetbalt Dieumerci Ndongala binnenkort weer in ons land?

Na opmerkelijke passages bij Charleroi, Gent, Standard en Genk verliet Dieumerci Ndongala in de zomer van 2020 ons land. Hij ging voetballen in Cyprus. Eén jaar later staat de flankaanvaller opnieuw op de radar van enkele Belgische clubs.

Vorig jaar vertrok Dieumerci Ndongala uit onze competitie voor een avontuur bij APOEL Nicosia. Hij tekende er een contract voor drie seizoenen. De Congolese international voelt zich momenteel zeer goed bij de meest succesvolle club van Cyprus (28 titels waarvan zeven opeenvolgende), waar hij nog een contract van twee jaar heeft. Hoe dan ook kan de flankaanvaller deze zomer nog terugkeren naar de Jupiler Pro League.



Volgens onze informatie zijn verschillende clubs uit onze eerste klasse geïnteresseerd in de diensten van Dieumerci Ndongala. De 30-jarige Congolees kent de Jupiler Pro League als zijn broekzak en zou een solide back-up kunnen zijn voor elke topclub. Het zal wet niet zo makkelijk zijn om Ndongala te overtuigen om de Cypriotische zon achter hem te laten en te kiezen voor het Belgische klimaat. Alleen een goed project en een ambitieuze club zouden hem blijkbaar kunnen overtuigen om terug te keren naar België.

Bij welke G5-club zou jij Ndongala graag aan het werk zien? U bent niet ingelogd! Klik hier om u aan te melden... Anderlecht 20% Club Brugge 40% KRC Genk 20% KAA Gent 0% Standard 20% Stem Je kan nog stemmen tot 06/08/2021 12:00.