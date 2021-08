De Pro League verandert een aantal regels

De Pro League heeft beslist om een aantal zaken te veranderen voor zowel dit seizoen als volgend seizoen.

Vanaf volgend seizoen krijgen de Belgische clubs een week meer om zich te versterken. Dit seizoen loopt de transferperiode nog tot en met 31 augustus, maar vanaf het seizoen 2022/23 wordt de deadline een weekje opgeschoven. Dan zal de transferperiode eindigen op 6 september, zo kondigt de Pro League aan.



Daarnaast werd er ook al een beslissing voor dit seizoen genomen, want de uitdoelpuntenregel zal voortaan niet meer gelden in dubbele confrontaties. De UEFA schafte die regel deze zomer ook al af in zijn Europese competities. In België zal dat met name gevolgen hebben voor de halve finales van de Croky Cup en de barrages tussen de voorlaatste uit 1A en de nummer twee uit 1B. Daarin zullen bij een gelijke stand na twee wedstrijden dus altijd verlengingen gespeeld worden.

De raad van bestuur van de Pro League besloot om de zomertransferperiode vanaf het seizoen 2022-2023 te verlengen tot 6 september.



Deze zal dus lopen van 15 juni tot en met 6 september. pic.twitter.com/z4SgooeuNV — Pro League ⚽️🇧🇪 (@ProLeagueBE) August 4, 2021