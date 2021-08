Zulte Waregem niet in paniek na 1 op 6: "Verschil met vorig seizoen is immens"

Zulte Waregem is met 1 op 6 aan het seizoen begonnen en staat daarmee onderaan het klassement. Toch zijn ze bij Essevee nog niet in paniek. Het niveauverschil met vorig seizoen is er.

"Vorig seizoen begonnen we met 0 op 6, nu met 1 op 6. Maar het verschil is immens", vindt Francky Dury na de teleurstellende start van het seizoen. "De mentaliteit is heel goed, het verschil met vorig jaar is immens ook op fysiek vlak, de resultaten zullen volgen." Spitsen "We zijn er twee keer heel dichtbij geweest, we kunnen proeven van overwinningen maar hebben het nog niet gesmaakt", aldus nog de oefenmeester van Essevee. Hij zag ook voorin kwaliteit: "Gano is na een halfuur in de match gekomen, tot dan heeft hij te veel in duel moeten spelen. Ik heb goede dingen van hem gezien, in de tweede helft werd hij beter aangespeeld."