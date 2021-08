Waarom Paul Onuachu zijn transfer misschien beter (even) uit zijn hoofd kan zetten

Paul Onuachu werd enkele weken geleden gezien als één van de spelers die KRC Genk sowieso zou verlaten. Inmiddels ziet het er eerder naar uit dat de boomlange aanvaller gewoon in Limburg zal blijven voetballen.

Voor alle duidelijkheid: Paul Onuachu aast nog steeds op een transfer. Dat is ook meteen de reden waarom de aanvaller afgelopen weekend ontbrak in de wedstrijdselectie van KRC Genk. John van den Brom koos voor spelers die wél honderd procent klaar zijn in het hoofd. Al deed Onuachu op Europees vlak wél zijn taak.

Het Laatste Nieuws weet bovendien dat de Nigeriaan zijn transfer best even uit het hoofd zet. De mercato is dan wel nog een maand open, maar tot op heden kregen de Smurfen nog geen enkel concreet bod binnen voor Onuachu.

Snuffelen, maar dan...

Arsenal FC en West Ham United snuffelden even, maar verloren de interesse toen de vraagprijs van dertig miljoen euro ter sprake kwam. Al lijkt het er momenteel niet op dat de Limburgers - Onuachu heeft nog een contract tot medio 2024 - van plan zijn om in te binden.