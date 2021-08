OFFICIEEL: Assistent-trainer Cercle Brugge gaat avontuur aan in thuisland Tunesië

Het hing al even in de lucht, maar nu is het officieel: Radhi Jaidi verlaat Cercle Brugge voor een avontuur als hoofdcoach in zijn thuisland.

Radhi Jaidi, de assistent-trainer van Yves Vanderhaeghe, verlaat Cercle Brugge. Dat nieuws ging al even de ronde, maar is nu pas officieel. Jaidi wordt de nieuwe hoofdtrainer van Esperance Sportive de Tunis. De Tunesische trainer heeft een contract voor twee seizoenen getekend en vervangt Mouine Chaabani. De Tunesische club is Jaidi niet vreemd. Hij stond er zelf in de periode van 1993 tot 2004 maar liefst 288 keer tussen de lijnen als centrale verdediger. Daarna bouwde hij zijn carrière verder uit in Engeland bij Bolton, Birmingham en Southampton. Als trainer deed hij ervaring op in Engeland (Southampton U23), de Verenigde Staten (Hartford Athletic) en België (Cercle Brugge). Nu zal hij voor het eerst een club coachen in zijn thuisland, Tunesië. Officiel @RadhijaidiOff, nouvel entraîneur de l'Espérance de Tunis https://t.co/9fCZJ5Ks06 — Espérance de Tunis ❤️💛 الترجي التونسي (@ESTuniscom) August 4, 2021