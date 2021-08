Mannaert en Verhaeghe moeten een héél moeilijke knoop doorhakken: Nederlander nu verkopen of volgend seizoen gratis zien vertrekken

Trabzonspor heeft zich bij Club Brugge gemeld voor Bas Dost. Philippe Clement en Vincent Mannaert staan voor een moeilijke denkoefening. De Nederlander houden of verkopen?

Bas Dost draagt sinds januari de kleuren van Club Brugge, maar zijn contract loopt aan het einde van dit seizoen alweer af. De Belgische landskampioen betaalde dan wel vier miljoen euro voor de aanvaller, maar de spits weigerde een lange verbintenis te tekenen. “Ik wil nergens vastzitten zonder dat ik weet dat ik er gelukkig zal zijn”, liet hij destijds weten.

Volgens Turkse media heeft Trabzonspor zich in West-Vlaanderen gemeld voor Dost. En dus is dé vraag: moet Club Brugge hem houden of verkopen? De 32-jarige Nederlander heeft dan wel een uniek profiel in de blauw-zwarte spelerskern, maar het is wellicht de laatste kans voor Club Brugge om nog iets voor hem op de bankrekening te zien verschijnen.

© photonews

De investering van vier miljoen euro ziet de landskampioen sowieso niet terug, maar in januari zal geen enkele club geld op tafel willen gooien voor een aanvaller met de nodige jaren op de teller die enkele maanden later gratis kan worden opgepikt. Er staan de komende dagen wellicht enkele vergaderingen op het programma op Olympia...