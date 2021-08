OFFICIEEL KV Oostende heeft er nog een extra aanvaller bij

KV Oostende heeft David Atanga binnengehaald voor drie seizoenen. De aanvaller komt over van de Duitse tweedeklasser Holstein Kiel.

David Atanga doorliep zijn opleiding in de Red Bull-groep, waar hij begon in de lokale jeugdopleiding in zijn thuisland Ghana, alvorens bij het Oostenrijkse FC Liefering te belanden.

Daar liet hij zich al snel opmerken met 13 goals en 8 assists en zo belandde hij in juli 2016 bij het RB Salzburg, waar hij minuten maakte in de Europa League en Champions League-kwalificaties.

Vervolgens werd hij daaropvolgende seizoenen uitgeleend aan respectievelijk FC Heidenheim, SV Mattersburg, St. Pölten en Greuther Fürth. Daar viel hij op met z’n snelheid en een pak assists. In juli 2019 zei hij vaarwel aan de RB-groep en belandde hij bij Holstein Kiel.

Het voorbije half jaar werd hij uitgeleend aan het Oostenrijkse Admira Wacker, nu komt hij dus permanent over naar KV Oostende.

Gauthier Ganaye: “David doorliep de opleiding in de Red Bull-groep en past dus perfect in ons systeem. Hij is het gewoon om ‘Gegenpressing’ te spelen en met z’n snelheid kan hij een gesel zijn voor elke defensie. Ik ben ervan overtuigd dat we snel het beste van David zullen zien. Ons huiswerk zit er nu bijna op, op misschien één of twee posities na.”

Alexander Blessin: “Ik ken David nog van bij Red Bull Salzburg en heb hem nadien ook nog gevolgd in z’n verdere carrière. Hij kan ons diepgang en snelheid binnen brengen, iets wat we toch wel nog nodig hadden. Ik kijk er alvast naar uit om met hem samen te werken.”