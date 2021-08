Rezaei met OH Leuven tegen zijn ex-ploeg van vorig seizoen: "Gebrand om te voetballen"

Kaveh Rezaei maakte deze week de overstap van Club Brugge naar OHL. Zondag staat hij met OHL tegenover Sporting Charleroi, de ploeg waar hij vorig jaar aan uitgeleend werd.

De 29-jarige Kaveh Rezaei kan niet wachten om zijn debuut te maken bij OHL. “Vooral de ambitieuze plannen van OH Leuven zijn de reden van mijn komst naar Den Dreef. Ik wil graag mijn steentje bijdragen in het realiseren van die plannen”, zegt Kaveh Rezaei op de website van OHL. “Bovendien kom ik hier in een familiale club terecht. Da’s belangrijk voor mij. Met Schrijvers en Vlietinck vind ik ook twee jongens terug die ik nog ken uit mijn tijd bij Club Brugge. Schrijf maar dat alle puzzelstukjes hier voor mij in mekaar vallen.”

Voor zijn nieuwe opdracht is hij meteen helemaal klaar. “Ik weet dat ik bij een goed team terechtkom, waar de spelers heel veel arbeid verrichten. Dat leverde OH Leuven vorig seizoen ei zo na een plaatsje op in de Play-offs. Hopelijk kan ik mijn nieuwe team net dat beetje hoger pushen door op belangrijke momenten te scoren. Begrijp me niet verkeerd. Het draait uiteraard niet om de persoon van Kaveh Rezaei, maar om OH Leuven als collectief.”

Dit weekend is Sporting Charleroi, de werkgever van vorig jaar van Rezaei, de tegenstander. “Altijd leuk om tegen je ex-ploeg te kunnen spelen uiteraard. Ik heb bij Charleroi toch drie mooie seizoenen gekend. Ik heb er nog veel vrienden en kijk ernaar uit hen zondag opnieuw te zien. Het spreekt voor zich dat ik mijn nieuwe ploegmakkers nog moet leren kennen, net als de filosofie van de coach. Maar ik ben erop gebrand om opnieuw te voetballen. ”