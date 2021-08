Simon Mignolet laat weinig twijfels bestaan over zijn toekomst: "Dat evenaren wordt moeilijk" en "Mijn droom?"

Simon Mignolet is klaar om ook dit seizoen te knallen bij Club Brugge. En de 33-jarige doelman kijkt ook al verder dan dat.

In aanloop naar de Brugse derby lijkt het goed te gaan met Simon Mignolet en diens knie. En dus mogen we ook dit seizoen het nodige verwachten van de Limburgse goalie van blauw-zwart.

En hij kijkt ook al verder: "Mijn droom is de titel pakken met mijn zoon in de tribune", aldus Mignolet in Het Laatste Nieuws.

Huwelijk geslaagd

"Ik ben naar België gekomen om te spelen en om te winnen. Tot dusver is mijn huwelijk met Club Brugge enorm geslaagd."

"Mijn gevoel bij Club evenaren? Dat wordt heel moeilijk. Ik kan me geen betere plek indenken dan hier", geeft hij alvast een duidelijke hint.