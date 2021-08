'Anderlecht wil aanvaller afsnoepen die ook op radar Club Brugge staat'

Club Brugge en RSC Anderlecht willen er allebei graag nog (aanvallend) geweld bijhebben. En daarbij komen ze al eens in elkaars vaarwater terecht.

Het is niet anders in het dossier van Allahyar Sayyadmanesh, die op de radar staat bij zowel Club Brugge als Anderlecht.

Iraanse aanvaller

Dat melden toch alvast enkele Turkse bronnen, al zijn er mogelijk nog andere teams geïnteresseerd in de 20-jarige Iraanse polyvalente aanvaller.

Fenerbahçe leent hem tot het einde van 2021 uit aan Zorya Lugansk, mogelijk zit er nu een deal met een Belgisch team in de pijplijn. In Oekraïne was hij vorig seizoen goed voor zes goals en drie assists over alle competities heen.