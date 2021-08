Jeugdproduct van Club Brugge is nu één van de sterkhouders bij Union

Senne Lynen is nog niet gekend bij het grote publiek maar is mee één van de sterkhouders op het middenveld bij Union. Dit liet hij ook weer zien in de gewonnen wedstrijd tegen Beerschot.

Senne Lynen is opgeleid door Lierse SK en nadien door Club Brugge. Hij begon zijn professionele carrière bij Telstar in Nederland. Vorige zomer verhuisde hij naar Union waar hij ineens kampioen werd. Nu maakt hij op 22 jarige leeftijd zijn debuut in de Jupiler Pro League en is meteen één van de sterkhouders centraal op het middenveld bij Union.

Lynen kreeg een tik tegen zijn neus en vreest voor een neusbreuk. "Vanavond toch nog even naar het ziekenhuis want het kan zijn dat mijn neus gebroken of gebarsten is", opende hij de persconferentie. Nadien ging het snel terug over de wedstrijd zelf. "Ik had een zeer goede voorbereiding en nadien hoop je dan dat je veel wedstrijden speelt (nvdr. hij stond de afgelopen drie wedstrijden in de basis). Ik ken de spelers en de staf dus het gemakkelijk dan vorig seizoen toen ik veel meer op de bank zat. Het gaat heel goed momenteel. We zijn drie sterke middenvelders en de coach gaat dit ook niet zomaar uit elkaar halen vermoed ik."

Lynen gaf de assist op het doelpunt van de Lapoussin. "Ik sta hoger op het veld en we spelen met veel zelfvertrouwen en we proberen constant in de box te komen. Het zijn dikwijls veel inspanningen maar de coach vraagt dat en als het loont dan krijg je daar meer energie van dat het kost."