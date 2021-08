Club, Anderlecht of Barcelona: veel zal afhangen van Koeman, wending op zondagavond van belang?

De soap rond Alex Collado blijft maar duren. De speler van FC Barcelona zou een beslissing genomen hebben ondertussen.

Het laatste woord is nog altijd niet gezegd in het dossier rond Alex Collado. Club Brugge en Barcelona zijn er samen zo goed als uit.

Ook Anderlecht toonde interesse, maar de kans bleef het grootste dat Collado naar Jan Breydel zou verkassen.

Trofeo Joan Gamper

Maar door het vertrek van Lionel Messi zijn de kansen van de spelmaker een beetje gekeerd en is hij gestegen in de pikorde.

En dus zou Collado zijn kans willen wagen in de Spaanse competitie. Ronald Koeman was geen grote fan, maar liet hem in de Trofeo Joan Gamper wel opdraven: hij mocht invallen vijf minuten voor tijd voor Griezmann. Voldoende om kansen te blijven krijgen?