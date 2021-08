Gent grijpt naast aanvaller, Belgische eersteklasser incasseert meer dan acht miljoen euro

Helemaal in kannen en kruiken is het nog niet, maar de deal is wel al beklonken en nu gaat het enkel nog over cijfers en papierwerk.

Thomas Henry mocht voor een goed bod weg bij OH Leuven en lijkt nu zijn grote deal te strikken te hebben, zo blijkt. Voor 7 miljoen pond trekt hij volgens The Sun naar het Schotse Celtic Glasgow, omgerekend is dat zo'n 8,27 miljoen euro. 8,27 miljoen euro De deal is in een stroomversnelling geraakt en volgens de krant zal een en ander heel snel worden beklonken. Dit seizoen zit Henry al aan drie goals, vorig jaar wist hij de netten liefst 24 keer te doen trillen. Daarmee heeft hij vele topclubs wakker gemaakt. Ook AA Gent wilde hem graag aanwerven bijvoorbeeld.