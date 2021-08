OFFICIEEL: Centrale verdediger blijft vijf jaar langer bij Manchester City

John Stones kende een moeilijke start bij Manchester City na zijn overstap van Everton in 2016, maar de voorbije seizoenen is de Engelse verdediger uitgegroeid tot één van de sterkhouders binnen het team. Vooral het voorbije seizoen maakte hij samen met Ruben Dias heel wat indruk.

Bij Manchester City zijn ze tevreden over Stones en de Engelse topclub heeft besloten om het contract van de centrale verdediger te verlengen. Deze ochtend raakte dan ook het nieuws bekend dat Stones zijn contract heeft verlengd tot 2026.

He's here to stay! 💪



John Stones has signed a new five-year contract! ✍️💙



