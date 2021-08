Voetbal Vlaanderen neemt ingrijpende beslissing en volgt met amateurs het profvoetbal

Het amateurvoetbal volgt het voorbeeld van het profvoetbal. Ook in de lagere reeksen zijn vanaf dit seizoen meer wissels toegestaan.

Voetbal Vlaanderen laat weten dat vanaf dit seizoen meer wissels toegelaten zullen worden. Op die manier hoopt de liga dat er meer speelminuten zullen komen voor jongeren.

In Eerste Nationale zijn vanaf dit seizoen - net zoals in de profreeksen - vijf wissels toegestaan. De reeksen die volgen mogen per wedstrijd vier spelers wisselen.