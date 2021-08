René Vandereycken geeft Antwerp een pluim: "Een goede vervanger voor Mbokani en Lamkel Zé"

De zege van Antwerp bij Standard was voorbije weekend het meest spraakmakend. René Vandereycken staat ook stil bij de show die Michael Frey op Sclessin opvoerde: elk van zijn doelpogingen was goed voor een doelpunt. Antwerp verdient lof voor het aantrekken van de spits, aldus de ex-bondscoach.

"Sommigen noemen de goals van Antwerp-spits Michael Frey tegen Standard intikkertjes, maar bij de meeste fases stonden er meerdere verdedigers in de zestien. Dan moet je je goed vrijlopen om op het goede moment aangespeeld te kunnen worden", wil Vandereycken in Het Nieuwsblad de vijf goals van Frey niet relativeren.

"Met Frey heeft Antwerp de vervanger van Mbokani in België gezocht: bij Waasland-Beveren, waar hij op huurbasis veertien goals maakte. Als een topclub een speler bij een kleinere club gaat halen, moet de inschatting gemaakt worden of hij het hogere niveau ook aankan. Op basis van de eerste indrukken van Frey verdient de persoon die deze beoordeling bij Antwerp maakte een pluim", heeft Vanderyecken lof voor RAFC.

Minder grote aanpassing

Het moet uiteraard langs twee kanten werken, ook vanuit het oogpunt van de speler. "De inschatting is natuurlijk makkelijker te maken met een speler uit de eigen competitie dan uit het buitenland. Voor Frey is de aanpassing minder groot, hij is zelfs niet moeten verhuizen. Op privévlak blijft hij in een vertrouwde omgeving. Die details spelen mee als je bij een nieuwe club terechtkomt."

"Voorlopig geeft Frey een goede indruk en lijkt hij met zijn positiespel, werklust en mentaliteit een goede vervanger voor Mbokani en Lamkel Zé, al is het na drie matchen moeilijk in te schatten of dat een heel seizoen gaat lukken. Na zijn vijf goals zullen de tegenstanders hem nog meer aandacht geven en korter gaan dekken. Dat wordt een nieuwe situatie", kijkt Vandereycken al uit naar de komende weken.