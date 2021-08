'Topaffiche Anderlecht - Gent mogelijk uitgesteld als beide clubs Europees ronde verder gaan'

Anderlecht en AA Gent komen Europees allebei in actie in de derde voorronde van de Conference League. Als de twee Belgische ploegen zich weten te kwalificeren, brengt dat mogelijk een wijziging met zich mee voor de kalender van de Pro League.

Op de vijfde speeldag van de competitie staat op zondag 22 augustus de topaffiche Anderlecht - Gent op het menu. De datum voor die match kan echter nog gewijzigd worden. Als één van beide clubs uitstel vraagt met het oog op het Europese programma, is het zover.

Kwalificatie geen zekerheid voor Gent

Het is echter nog geen zekerheid dat beide clubs ook de volgende ronde halen. Voor Anderlecht kan dat nauwelijks nog mislopen, want het ging de heenmatch bij het Albanese Laçi winnen met 0-3. Voor AA Gent is het een ander paar mouwen: het trekt naar Letland voor de terugmatch tegen RFS nadat het thuis 2-2 gelijkspeelde.

Volgens Het Nieuwsblad zou vooral AA Gent wel wat voelen voor extra rust in geval van kwalificatie. Door van in het begin van het seizoen te roteren heeft Gent-trainer Vanhaezebrouck sowieso meteen de nadruk gelegd op frisheid van de spelers.