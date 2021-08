Kristian Thorstvedt is teleurgesteld na de nederlaag maar kijkt al vooruit naar dit weekend

Kristian Thorstvedt is teleurgesteld na de nederlaag van Racing Genk tegen Shakhtar Donetsk en dat ze zich niet hebben kunnen kwalificeren voor de Champions League. Toch kijkt hij al vooruit naar komend weekend en de wedstrijd tegen OH Leuven.

Bij Het Belang van Limburg blikte Thorstvedt terug op de nederlaag van tegen Shakhtar Donetsk. “Toch hebben we opnieuw veel kansen afgedwongen. Maar als de bal er niet in wil en je zelf te makkelijk doelpunten slikt, dan wordt het lastig. Dit komt best hard aan, wij wilden dolgraag naar de Champions League.”

Racing Genk kwalificeert zich nu voor de groepsfase van de Europa League. Deze begint pas in de september dus ze hebben tijd om zich te concentreren op de competitie eerst. Nu zaterdag wacht namelijk het duel tegen OH Leuven. “Het was heel warm, we zijn allemaal erg diep moeten gaan”, bekende de Noor. “Maar naar zaterdag toe mag dat geen probleem vormen. Wij zijn profs, voetbal is onze job. We hebben nog vier dagen om hiervan te herstellen.”