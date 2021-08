Vlap wordt opnieuw uitgeleend door Anderlecht: "Ik wil niet zeggen dat ik mislukt ben"

Michel Vlap krijgt opnieuw geen kans van Vincent Kompany bij Anderlecht en gaat zijn voetbalgeluk beproeven in eigen land. De middenvelder trekt naar FC Twente, waar hij opnieuw zijn vorm van bij SC Heerenveen probeert terug te vinden.

Het verhaal bij Anderlecht was allesbehalve een succes. Vlap was nochtans aangetrokken door Marc Coucke als één van de absolute toptransfers van paars-wit, maar de Nederlander kon nooit zijn stempel drukken bij de Brusselaars.

"Ik wil niet zeggen dat ik mislukt ben", zegt de flamboyante Nederlander in het Algemeen Dagblad. "Anderlecht is een grote club en daar worden soms andere keuzes gemaakt. Soms val je in die keuzes, soms ook niet."

"Ik ben niet iemand die er met de pet naar gooit, of op de training gaat klooien. Dat kunnen ze nooit over me zeggen. Ik heb er alles aan gedaan, maar soms lopen de dingen zo."